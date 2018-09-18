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iOS 12 hangi özelliklere sahip?

Teknoloji devi Apple, kullanıcısını daha hızlı ve daha kapsamlı özelliğe sahip bir cihaza (iOS 12) kavuşturdu. Screen Time, iOS 12 ile birlikte tanıtıldı. Bu özellik, cihazlarınızda ne kadar zaman harcadığınızı ve nasıl yapacağınızı izlemenize olanak tanımanın yanında çocuklarınızı cihaz sayesinde an be an takip edebilirsiniz. iOS 12 yayımlandı işte yeni özelliklerini tek tek aşağıda sıraladık. İşte iOS 12 hakkında son dakika gelişmesi.

18 Eylül 2018 Salı 08:35
iOS 12 hangi özelliklere sahip?

Teknoloji devi Apple, kullanıcısını daha hızlı ve daha kapsamlı özelliğe sahip bir cihaza (iOS 12) kavuşturdu. Screen Time, iOS 12 ile birlikte tanıtıldı. Bu özellik, cihazlarınızda ne kadar zaman harcadığınızı ve nasıl yapacağınızı izlemenize olanak tanımanın yanında çocuklarınızı cihaz sayesinde an be an takip edebilirsiniz. iOS 12 yayımlandı işte yeni özelliklerini tek tek aşağıda sıraladık. İşte iOS 12 hakkında son dakika gelişmesi.

iOS 12'nin özellikleri

-iBooks'un yerini Apple Books uygulaması aldı.

-Mesajlar uygulaması artık kişiselleştirilmiş Memoji'yi ve ayrıca Koala, Tiger, Ghost ve T-Rex gibi dört yeni Animoji'yi içeriyor.

-Fotoğraflar uygulaması tamamen yeni bir "Sizin İçin" bölümü sunuyor.

-Bildirimler gruplandırılmış ve bir "yönet" sekmesine sahip.

-Yatmadan önce Rahatsız Etmeyin, bildirimlerin gece nasıl alınacağını yönetmenizi sağlıyor.

-Safari artık Akıllı İzleme Önleme'yi içeriyor. Bu özellik sayesinde, sosyal medyayı "beğen" ve "paylaş" düğmeleri devre dışı bırakabilirsiniz.

-iPad artık orijinal olarak iPhone X ile başlatılan hareketleri içerir.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 08:35
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