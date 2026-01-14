Özgür-Der ile Bilgi ve Erdem Vakfı'ndan kritik Afrin hamlesi
Suriye'de terör örgütü SDG tarafından başlatılan olaylar bastırıldı. Özgür-Der ile Bilgi ve Erdem Vakfı, Suriyeli Kürtlere yardım ulaştırdı.
Özgür-Der ile Bilgi ve Erdem Vakfı, Halep’teki çatışmalarda yerlerinden olan Suriyeli Kürtlere yardımda bulundu.
Çatışmalar nedeniyle Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden ayrılmak zorunda kalarak Afrin’e sığınan Kürtlere gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.
Yardımlar Afrin'de sürerken, Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yardım ulaştırılacak.
