Gündem
4
Yeniakit Publisher
Özgür-Der ile Bilgi ve Erdem Vakfı'ndan kritik Afrin hamlesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Özgür-Der ile Bilgi ve Erdem Vakfı'ndan kritik Afrin hamlesi

Suriye'de terör örgütü SDG tarafından başlatılan olaylar bastırıldı. Özgür-Der ile Bilgi ve Erdem Vakfı, Suriyeli Kürtlere yardım ulaştırdı.

1
#1
Foto - Özgür-Der ile Bilgi ve Erdem Vakfı'ndan kritik Afrin hamlesi

Özgür-Der ile Bilgi ve Erdem Vakfı, Halep’teki çatışmalarda yerlerinden olan Suriyeli Kürtlere yardımda bulundu.

#2
Foto - Özgür-Der ile Bilgi ve Erdem Vakfı'ndan kritik Afrin hamlesi

Çatışmalar nedeniyle Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden ayrılmak zorunda kalarak Afrin’e sığınan Kürtlere gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

#3
Foto - Özgür-Der ile Bilgi ve Erdem Vakfı'ndan kritik Afrin hamlesi

Yardımlar Afrin'de sürerken, Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yardım ulaştırılacak.

