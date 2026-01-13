Gizli buzlanma 4 aracı birbirine kattı

  • İSTANBUL
Edirne’de gizli buzlanma sebebiyle şehir içi yolcu minibüsü, otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan gizli buzlanma, zincirleme kazaya neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Atatürk Mahallesi Turan Dursun Caddesi üzerinde şehir içi yolcu minibüsü, otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araçlar art arda çarpıştı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

 

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücüler, özellikle sabah ve gece saatlerinde gizli buzlanmaya karşı yollarda gerekli uyarıların yapılması gerektiğini belirtti.

 

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

