2021 bursluluk sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklamalar geldi. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren sınava ilişkin MEB, önemli bir açıklama yaptı. Bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak? - 2021 İOKBS tarihi açıklandı mı?

İOKBS 2021 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pek çok öğrenci tarafından merak edilen İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) ile ilgili açıklama yaptı.

İOKBS bursluluk sınavı, 25 Nisan 2021'de yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 25 Nisan'da.

İOKBS hangi sınıf öğrencileri giriyor?

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı, ortaokullar için 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenleniyor.