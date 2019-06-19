IOC, boksun Tokyo 2020 yol haritasını açıkladı

ANKARA (AA) - Uluslararası Boks Birliği'nin (AIBA) faaliyetlerini askıya alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boksun 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki yarışma programı ve eleme sistemini açıkladı.

IOC'den yapılan açıklamaya göre, AIBA'nın faaliyetlerinin askıya alınması sonrası geçici olarak görevlendirilen çalışma grubu, boksun Tokyo 2020'deki yol haritasına ilişkin teklifini, İsviçre'nin Lozan kentindeki toplantıda IOC İcra Kurulu'na sundu.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe başkanlığındaki çalışma grubu, boksun 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki yarışma programının, 5'i kadınlarda olmak üzere 13 kategoriden oluşmasını teklif etti.

Bu doğrultuda erkekler, 48-52, 52-57, 57-63, 63-69, 69-75, 75-81, 81-91, +91 kilo, kadınlar ise 48-51, 54-57, 57-60, 64-69 ve 69-75 kilo sıkletlerinde yarışacak.

Boks için verilecek kota sayısının, önceki olimpiyattaki gibi 286 (186 erkek, 100 kadın) olmasına karar verildi. Böylece Rio 2016'da 36 olan kadın boksör sayısı, neredeyse 3 katına çıkarıldı.

Avrupa, Afrika, Asya/Okyanusya ve Amerika elemelerinin yanı sıra bir de dünya eleme yarışması yapılacak. Tüm eleme yarışmaları, 2020'nin ocak ile mayıs ayları arasında düzenlenecek.

Kıtaların kota dağılımı, son 2 olimpiyat ve Dünya Şampiyonası'ndaki katılım sayısı ve başarı göz önünde bulundurularak yapılacak.

Teklifin yürürlüğe girmesi için 24-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 134. IOC Toplantısı'nda onaylanması gerekiyor.

IOC, yönetim şekli, etik ve finans konularında evrensel yönetmeliğe uygun hareket etmediği gerekçesiyle geçen ay AIBA'nın faaliyetlerini askıya almıştı.