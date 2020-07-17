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Spor

IOC Başkanı Bach, yeniden aday olmak istiyor

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:03:29 -
IOC Başkanı Bach, yeniden aday olmak istiyor

ANKARA (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmak istediğini söyledi.

Bach, video konferans yöntemiyle düzenlenen IOC oturumunda yaptığı açıklamada, "Eğer IOC üyeleri de isterse ikinci dönem için aday olmaya ve hepimizin çok sevdiği bu olimpiyat hareketine dört yıl daha hizmet etmeye hazırım." ifadesini kullandı.

2013 yılında başkanlığa seçilen ve eski Alman milli eskrimci olan 66 yaşındaki Bach, olimpiyat şampiyonu ilk başkan olarak tarihe geçmişti.

IOC başkanları 8 yıllığına seçilirken, mevcut başkanlar bir kereliğine mahsus olmak üzere 4 yıl daha görev yapabiliyor.

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