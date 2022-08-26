İntikam Kurşunu izle: İntikam Kurşunu filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İntikam Kurşunu filmi oyuncuları

İntikam Kurşunu filmi oyuncuları arasında Sylvester Stallone, Sung Kang, Sarah Shahi yer almaktadır. İntikam Kurşunu filmi aksiyon, gerilim türündedir. Başrolünde Sylvester Stallone'ün yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları filmseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki İntikam Kurşunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam Kurşunu filmi ne zaman çekildi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

İntikam Kurşunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam Kurşunu filmi ne zaman çekildi?

İNTİKAM KURŞUNU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İntikam Kurşunu filmi oyuncu kadrosu şu şekildedir;

Sylvester Stallone Rolü : Jimmy Bobo

Sung Kang Rolü : Taylor Kwon

Sarah Shahi Rolü : Lisa Bobo

Jason Momoa Rolü : Keegan

Jon Seda Rolü : Louis Blanchard

Holt McCallany Rolü : Hank Greely

Adewale Akinnuoye-Agbaje Rolü : Morel

Christian Slater Rolü : Marcus Baptiste

İNTİKAM KURŞUNU FİLMİ KONUSU NE?

İntikam Kurşunu filminde Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan filmde, Sylvester Stallone Jimmy Bobo isimli bir kiralık katili canlandırıyor. New York Polis Departmanı'ndan genç bir dedektifle birlikte tehlikeli bir soruşturmanın içinde kalan ikili, ortak bir hedef uğruna bir ölüm kalım savaşına gireceklerdir. Bu alışılmadık birliktelikte önlerine ne çıkarsa yıkılacak ve intikam için her şeyi feda edilecektir.

İNTİKAM KURŞUNU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İntikam Kurşunu filmi 7 Haziran 2013 yılında izleyicisiyle buluştu. 1 saat 31 dakika uzunluğunda olan İntikam Kurşunu filmi aksiyon, gerilim türündedir.