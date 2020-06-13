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Aktüel

İntihara kalkıştı, itfaiye ekibi vazgeçirdi

BURSA (İHA) – Bursa’da batçıkta intihara kalkışan bir genç, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek ambulansla hastaneye götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 23:40:31 -
İntihara kalkıştı, itfaiye ekibi vazgeçirdi

BURSA (İHA) – Bursa’da batçıkta intihara kalkışan bir genç, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek ambulansla hastaneye götürüldü.


Olay, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki batçıkta meydana geldi. Batçıktan atlamaya çalışan Atakan Ç. (21) intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gencin çıktığı batçığa giderek kendisi ile bir süre görüştü. Ailesi ile sorunlar yaşadığı öğrenildi. Atakan Ç’yi vazgeçiren itfaiye ekibi, kendisine destek sözü verdi. Atakan Ç, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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