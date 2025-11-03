  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Aday gösterilmeyince küsmüştü! ‘Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yazan CHP’nin müzisyeni: Artık kimseye şarkı yazmam!

Irak'ta önemli açıklamalar! Bakan Fidan: İki ülke tarihinde bir ilk! Türkiye - Irak arasında su anlaşması

Tahir Büyükakın'dan Özgür Özel'e 'Bari böyle acı bir günde siyaset yapmayın' çağrısı

Alevi Vakfı’ndan önemli uyarı: Tek derdi nifak olan ‘trol Aleviler’ var!

Magazine ara veremediler! Cenazede fotoğraf çektirme yarışı

Rubin Karanlık Kıbrıs Planını Ortaya Saçtı: Türk Bayrağı Silinsin, Yerine İsrail Paçavrası Çizilsin

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi

Balıkesir'de deprem

‘Birinci partiyiz’ diyen CHP’lileri çıldırtacak tahmin

İt ürür kervan yürür! İğne ithal eden ülkeden teknoloji ihraç eden ülkeye
Gündem İntihara kalkışan şahıs refujde bulundu
Gündem

İntihara kalkışan şahıs refujde bulundu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İntihara kalkışan şahıs refujde bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde gündüz saatlerinde intihara kalkışan şahıs, iddiaya göre alkolün etkisiyle refüjde hareketsiz şekilde yatarken polis ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana gelen olayda; polis ekipleri S.B.'yi refüjdeki yeşillik alanda hareketsiz şekilde yatarken, buldu.

Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.B. Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre S.B.'nin alkollü olduğu ve yaşadığı Develi ilçesinde gündüz saatlerinde intihara kalkışarak, kendine zarar verdiği öğrenildi.

Öte yandan tedavi edilmek üzere hastaneye götürülen S.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve alkolün etkisiyle uyuduğu öğrenildi.

Öldüler ama yine kurtulamadılar! Alkoliklerden mezarda yatana kadar rahat yok
Öldüler ama yine kurtulamadılar! Alkoliklerden mezarda yatana kadar rahat yok

Yerel

Öldüler ama yine kurtulamadılar! Alkoliklerden mezarda yatana kadar rahat yok

Batı'nın sözde modern kültürü 1 can daha aldı! Bir yanda cadılar bayramı bir yanda alkol
Batı'nın sözde modern kültürü 1 can daha aldı! Bir yanda cadılar bayramı bir yanda alkol

Gündem

Batı'nın sözde modern kültürü 1 can daha aldı! Bir yanda cadılar bayramı bir yanda alkol

Alkollü sürücü dehşet saçtı
Alkollü sürücü dehşet saçtı

Yerel

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23