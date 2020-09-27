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Yaşam İntihara kalkışan komşusunu canlı yayınladı
Yaşam

İntihara kalkışan komşusunu canlı yayınladı

Kayseri'de oturduğu apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kızı, komşusu sosyal medyadan canlı yayına verirken, mahalleli de olayı film izler gibi izledi. Görüntüler, insanların ne kadar duyarsızlaştığını gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 00:12:00 -
İntihara kalkışan komşusunu canlı yayınladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çatıya çıkarak intihara kalkışan genç kızı, komşusu sosyal medyada canlı yayına verdi. Vatandaşların ne kadar duyarsızlaştığını gösteren görüntülerde mahalleli de intihar olayını film izler gibi izledi.

İntiharı canlı yayınladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Çukur Cami Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ailesiyle sorunları oluğu iddia edilen 26 yaşındaki N.Ö., oturduğu apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler genç kızı ikna etmeye çalışırken, aynı apartmanda oturan komşusu evinin balkonundan cep telefonu ile canlı yayın yaptı. Mahallelinin olayı izlemek için toplanması ve film izler gibi izlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Hastaneye götürüldü

Polis ekipleri uyararak mahalle sakinlerini uzaklaştırırken, yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından çatıya çıkan itfaiye ekipleri genç kızı bulunduğu yerden alarak indirdi. İkna edilen N.Ö., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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