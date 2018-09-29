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İntihar etmek için nehre atlayan adamı vatandaşlar son anda kurtardı

Adana'da Ceyhan Nehri üzerinde bulunan demir köprüden atlayarak intihar etmek isteyen Fahrettin A., çevredeki vatandaşların yardımıyla ölmekten son anda kurtarıldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:53
İntihar etmek için nehre atlayan adamı vatandaşlar son anda kurtardı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde intihar etmek amacıyla nehre atlayan Fahrettin A. (57), kendisini fark eden iki vatandaş tarafından kurtarıldı.

Hacı İbrahim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında Ceyhan Nehri'nin üzerinde kurulu bulunan demir köprünün üzerine çıkan 6 çocuk babası Fahrettin A., intihar etmek için suya atladı. Bu sırada nehir kenarında bulunan vatandaşlar suda çırpınan Fahrettin A.’yı fark etti. Önce Halil Döşo (19), ardından da Ahmet Saatçi (34) yardım etmek amacıyla suya atladı. Fahrettin A., akıntı nedeniyle güçlükle kıyıya çıkarıldı.

Çağırılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fahrettin A., buradan da Adana Yeni Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Fahrettin A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 15:53
  1. Adana
  2. Ceyhan nehri
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