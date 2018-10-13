İntihar eden kadına: Orada arabam var, diğer taraftan atla!
Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yayınlanan videoda, intihar etmek için binaya çıkan bir kadına, “La arabamın üstüne atlayacaksın, araba var orada, şu taraftan atla şu taraftan” diye seslendiği görülüyor.13 Ekim 2018 Cumartesi 15:09
Twitter'da yayınlanan video gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yayınlanan videoda, intihar etmek için binaya çıkan bir kadına, “La arabamın üstüne atlayacaksın, araba var orada, şu taraftan atla şu taraftan” diye seslendiği görülüyor.
YORUM YAZ