İntihar denilmişti ama… JASAT şüpheli ölümün sırrını böyle çözdü!
İntihar denilmişti ama… JASAT şüpheli ölümün sırrını böyle çözdü!

İntihar denilmişti ama… JASAT şüpheli ölümün sırrını böyle çözdü!

Kırıkkale'de şüpheli ölümün sırını Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çözdü. 3 gün önce intihar olarak hayatını kaybettiği bildirilen 63 yaşındaki adamın, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla kavga sırasında balkondan düşme sonucu meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 25 Nisan'da Sulakyurt ilçesi Faraşlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden Çağlar ile G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü. Düşme neticesinde G.Ö.'nün altında kalan Çağlar, olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çağlar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. JASAT ekiplerince yürütülen detaylı incelemede, olayın intihar olmadığı tespit edildi. Çağlar'ın kavga sırasında balkondan düştüğü ve üzerine düşen G.Ö.'nün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında A.Ç. ile G.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. G.Ö. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Musa Çağlar'ın cenazesi, adli işlemlerin ardından Faraşlı köyünde toprağa verildi.

18 yıllık cinayet sonunda çözüldü! Kan örneği gerçeği ortaya çıkardı!
18 yıllık cinayet sonunda çözüldü! Kan örneği gerçeği ortaya çıkardı!

Yerel

18 yıllık cinayet sonunda çözüldü! Kan örneği gerçeği ortaya çıkardı!

İstek şarkı cinayetle bitmişti! Kavgayı kimin çıkardığı tespit edilemedi
İstek şarkı cinayetle bitmişti! Kavgayı kimin çıkardığı tespit edilemedi

Gündem

İstek şarkı cinayetle bitmişti! Kavgayı kimin çıkardığı tespit edilemedi

Dorukhan Büyükışık cinayetinde kritik gelişme! "Hatırlı" aileye yargı yolu göründü!
Dorukhan Büyükışık cinayetinde kritik gelişme! “Hatırlı” aileye yargı yolu göründü!

Gündem

Dorukhan Büyükışık cinayetinde kritik gelişme! “Hatırlı” aileye yargı yolu göründü!

