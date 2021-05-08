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Yaşam İntifa nedir? İntifa ne anlama gelir?
Yaşam

İntifa nedir? İntifa ne anlama gelir?

İntifa ne? Pek çok kişi intifanın, intifa hakkının ne olduğunu ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki, intifa ne için kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 08:22:00 -
İntifa nedir? İntifa ne anlama gelir?

İntifa anlamı | İntifa kelimesinin anlamı çokça merak ediliyor. İntifa nedir, intifa hakkı neyi ifade eder?

İntifa nedir? İntifa ne anlama gelir?

Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne göre intifa; yararlanma, faydalanma, aşılanma anlamında kullanılıyor.

İntifa hakkı, bir eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve yararlanma yetkilerini bir başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipidir. İktisabı bakımından tesisen halefiyetle, cüz'i olarak kurulan bir haktır. Bunun dışında egemenlik hakları kapsamında olan intifa hakkı bir sınırlı ayni hak tipi olup; sınırlı ayni haklar içerisinde irtifak hakları sınıfında yer alır. Aynı zamanda intifa hakkı bir egemenlik hakkı olmasından ötürü mutlak haklar sınıfında yer almaktadır.

Şahısla kaim bir hak olan intifa hakkı bu sebepten dolayı devredilemez, mirasla geçmez. Gerçek kişilerde en geç kişinin ölümü ile tüzel kişilerde en geç yüz senenin dolması ile son bulur. İntifa hakkı tanıyan malik, mülkü üzerinde sahip olduğu kullanma ve yararlanma yetkilerinden mahrum kaldığı için geride kalan mülkiyete kuru mülkiyet adı da verilir. Bu düzenlemenin amacı, zamanla piyasadaki bütün mülkiyetlerin kuru mülkiyet haline gelmesini önlemektir.

İntifa hakkı üç şekilde kurulabilir:

Kanundan doğan intifa hakkı

Sözleşmeyle kurulan intifa hakkı

Mahkeme kararı ile kurulan intifa hakkı

Taşınmaz eşyalarda intifa hakkı tapu kütüğüne tescil anında doğarken taşınır eşyalarda sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sözleşme anında hakkın doğduğu kabul edilir. Taşınmazlarda tescilin terkiniyle veya o eşyanın yok olmasıyla veya hak süresinin dolmasıyla veya hak sahibinin kişiliğinin son bulması ile sona ererken taşınırlarda tescilin terkini hariç yukarıda sayılan diğer yollarla sona erer.

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