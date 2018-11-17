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INTERPOL'ün yeni başkanı belli oluyor! İşte adaylar

INTERPOL'ün yeni başkanı, yarın başlayacak genel kuruldaki seçimle belli olacak. Seçimde başkanlık koltuğu için Güney Kore, Rusya ve Güney Afrika adayları yarışacak.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:04
INTERPOL'ün yeni başkanı belli oluyor! İşte adaylar

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) yeni başkanı, yarın başlayacak genel kuruldaki seçimle belli olacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "87. Interpol Genel Kurulu Toplantısı", 18-21 Kasım tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığında, aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığından yetkililerin bulunduğu heyet temsil edecek.

Toplantının ana gündem maddesi, INTERPOL başkanlık seçimi olacak.

Eski başkan gözaltına alınca istifa etti

Ülkesinde gözaltına alınınca istifa eden Çinli eski INTERPOL Başkanı Hongwei Meng'den boşalan başkanlık koltuğu için Güney Kore, Rusya ve Güney Afrika adayları yarışacak.

Toplantıda ayrıca Kosova, Vanuatu ve Kiribati'nin INTERPOL'e üyelik başvuruları oylanacak.

Bu ülkelerin de katılması halinde 195 üye sayısına ulaşacak INTERPOL, en büyük uluslararası örgüt olacak.

Türk heyeti, Genel Kurul'a katılacak ülkelere Türkiye'nin, terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadele ile göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını detaylı olarak anlatacak.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:04
  1. Van
  2. İnterpol
  3. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy
  4. İNTERPOL başkanlık seçimi

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