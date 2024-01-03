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Yerel Interpol'un kırmızı bültenle aradığı şüpheli, İzmir'de yakalandı
Yerel

Interpol'un kırmızı bültenle aradığı şüpheli, İzmir'de yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 15:02:00 -
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı şüpheli, İzmir'de yakalandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Kafes-28 operasyonu kapsamında Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Masoomeh Taheri (51), kaldığı evde yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde hakkında 'dolandırıcılık' suçundan uluslararası seviyede arama kaydı bulunan İran uyruklu Masoomeh Taheri'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Taheri, Kafes-28 operasyonu kapsamında bu sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde kaldığı evde yakalanan Taheri'nin Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu ve ayrıca 29 Aralık 2021 tarihinden bu yana Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli Taheri'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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