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Interpol'ün arananlar listesinde bulunan Türk, Ukrayna'da yakalandı

Interpol'ün arananlar listesinde bulunan Türk vatandaşı, Ukrayna'da yakalandı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:33
Interpol'ün arananlar listesinde bulunan Türk, Ukrayna'da yakalandı

Interpol’ün aradığı Türk vatandaşı Ukrayna’nın Odessa şehrinde yakalandı.

Interpol'ün uyuşturucu nedeniyle arananlar listesinde bulunan 55 yaşındaki Türk vatandaşı Ukrayna’nın Odessa şehrinde yakalandı. Dün Odessa Havalimanı'nda Türkiye’den Odessa’ya gelen yolcuların pasaport işlemleri sırasında, yolculardan birinin Interpol veri kaydı görüldü. Sınır muhafızları kişiyi derhal gözaltına alındı ve durumu Kiev’deki Interpol bürosuna iletti.
55 yaşındaki Türk vatandaşının, Norveç polisi tarafından uyuşturucu nedeniyle kovuşturması olduğu ve Interpol tarafından arandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:33
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  8. Türk vatandaşı
  9. Norveç polisi

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