0553 313 94 23

İnterpol'un aradığı DAEŞ'liler hakkında flaş gelişme

Geçtiğimiz günlerde, İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranırken Bursa'da yakalanan iki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Şubat 2019 Cuma 22:34
İnterpol'un aradığı DAEŞ'liler hakkında flaş gelişme

İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranırken Bursa'da yakalanan yabancı uyruklu iki kadın tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla İnterpol tarafından mavi ve kırmızı bültenlerle aranırken Bursa'da yakalanan yabancı uyruklu iki kadın tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bursa Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin iş birliğiyle yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki kişi serbest bırakıldı

Operasyonda gözaltına alınan, Hollanda vatandaşı L.F, Fas asıllı olan, Fas ile Hollanda çifte vatandaşı S.D. adlı kadınların yanı sıra bu şüphelileri evlerinde barındırarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. adlı kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q, Bursa Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden L.F. ve S.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.K. ve M.O.Q. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MİT ve polis ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten bazı kişilerin Bursa'nın Mudanya ilçesine gelerek bir evde saklandığını tespit etmişti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu adrese 17 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 4 zanlıdan L.F. ile S.D'nin İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı ortaya çıkmış, bu kadınların üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 22:34
  1. Bursa
  2. İnterpol
  3. DAEŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Başkent’te trafikte terör estirdiler
    3. Çaykur Rizespor Malatya'ya gol yağdırdı
    4. Tavuklu pilavdan 32 kişi zehirlendi
    5. Trabzonspor mağlubiyet serisine son..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Kilis’te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
    8. Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor..
    9. Moskova'da alarm verildi! Son 24..
    10. AK Parti'yi üzen haber! Eski vekil..
    11. Tekirdağ’da köyde korkutan yangın
    12. İzmir'de kazanan Trabzonspor
    13. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
    14. Sırbistan'da "Hazar'dan Tuna'ya Kültür..
    15. Suudi Prens Muhammed Bin Selman'dan..
    16. Escobar efsanesi 3.2 saniyede yıkıldı
    17. Frank Hoogerbeets kimdir? Dünyanın..
    18. Maduro'ya "baskı" için konser
    19. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan..
    20. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 -..
    21. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na sordu:..
    22. İnterpol'un aradığı DAEŞ'liler..
    23. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    24. Körfez ülkeleri askeri tatbikatı yarın..
    25. Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi
    26. Cimbom'u yakan hakeme tepki büyük!
    27. Kemerburgaz’da göçük altında kalan 1..
    28. Rusya: “ABD, Venezuelalı muhalifler..
    29. KADEM Bayburt şubesi açıldı
    30. Filipinler'de, Bangsamoro Geçiş..
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'