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Interpol'dan korkutan DAEŞ uyarısı!

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, DAEŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin kısa sürede serbest kalacağını ve bu durumun ikinci bir DAEŞ dalgasını ortaya çıkarabileceğini söyledi.

20 Aralık 2018 Perşembe 21:02
Interpol'dan korkutan DAEŞ uyarısı!

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, DAEŞ ile ilişkili eylemlerden hapis cezası alan birçok kişinin birkaç yıla kadar serbest kalacağı ve bunun da yeni bir suç dalgası yaratacağı uyarısında bulundu.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock, birçok ülkenin birkaç yıl içerisinde DAEŞ ile bağlantılı yeni bir suç dalgası ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

'İkinci bir dalga gelebilir'

DW Türkçe'nin haberine göre Paris'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stock, DAEŞ üyesi olmaktan hüküm giyen birçok suçlunun küçük eylemlerden dolayı kısa süreli hapis cezaları aldığına ve dolayısıyla yakında serbest kalacaklarına dikkat çekti.

Interpol Genel Sekreteri, terör örgütlerine destek vermekle suçlanan hükümlüler "belki iki, üç, dört ya da beş yıllık cezalar aldılar, çünkü somut bir terör saldırısından dolayı suçlu bulunmadılar" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Stock, "Dünyanın birçok yerinde bu ilk nesil terör destekçileri, erken dönem teröristler birkaç yıla kadar serbest kalacaklar" şeklinde konuştu ve sonrasında olası bir "DAEŞ 2.0" saldırı dalgası yaşanabileceğini söyledi.

ASYA, Afrika ve Avrupa hedef olabilir

Genel Sekreter, Suriye ve Irak'ta bir dönem etkin olan IŞİD'in coğrafi olarak yenilgiye uğratılmasıyla birlikte serbest kalacak bu bireylerin bir kısmının Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerine gidecekleri, bir kısmının da Avrupa'da kalarak eylem girişiminde bulunabileceği öngörüsünde bulundu.

Interpol'ün veri tabanındaki sahte ve çalıntı kimliklerin bu kişilerin muhtemel hareketlerini takip etmede büyük bir rol oynadığının altını çizen Stock, Suriye ve Irak'ta çatışan 44 bin yabancı savaşçının profilini içeren yeni bir veritabanı oluşturdukları bilgisini paylaştı.

Dünya çapında 190 ülkenin üyeliğiyle güvenlik güçlerinin ve adalet birimlerinin sınır ötesi suçluların yakalanması için ortak hareket etmesini hedefleyen Interpol bu bilgilerin çok kritik anlarda işe yarar hale gelebileceğini ve suçluların henüz suça kalkışmadan önce niyetlerini öğrenmede fayda sağlayabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını ve ülkesinin Suriye'deki askerlerini çekeceğini açıklaması ile birlikte birçok devlet Başkan'ın açıklamalarına ters düşen ve örgütün tekrar güçlenebileceği uyarısında bulunan açıklamalarda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:02
  1. Interpol
  2. DAEŞ

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 sa önce
    Yeni film,mi çekiyorsunuz ? daeş koktu artık , size rahmetli Erol TAŞ,ı verelim; adam öldü zombi olarakta değil tabiiki, siz film , makyaj konusunda maharetlisiniz hollywood,da yenisini yaparsınız. El-Kaide, nin Bin-Laden,inde olduğu gibi.!!
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    piç yahudi abd ye ve sözlerine hiç güvenmeyin fıratın doğusuna saldırmaya devaaaammm.
  • uyan dünya uyan dünya 1 sa önce
    hepsi baş çıban yahudi ısrael england vede yahudi yönetimindeki piç abd nin besledikleri terörist piçleridir. bunlar dünya ülkelerini terörle karıştırdıklarını zannediyor. vede dünya milletleri bu durumu anlamadıklarını zannediyor bu 3 piç ülke. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.) .

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