  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Interpol tarafından dünyanın her yerinde aranıyordu... İstanbul'da yakalandı!
Yerel

Interpol tarafından dünyanın her yerinde aranıyordu... İstanbul'da yakalandı!

8 suç dosyası nedeniyle Interpol tarafından aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 11:52:00 -
Interpol tarafından dünyanın her yerinde aranıyordu... İstanbul'da yakalandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Interpol Şube Müdürlüğü Polisleri; 31 Mart Çarşamba gecesi saat 23.55 sıralarında Hollanda'dan İstanbul Havalimanı'na gelerek ülkemize giriş yapmak üzere pasaport kontrol noktasına müracat eden R.A. isimli kişinin arandığını tespit etti.

"Basit Yaralama, Hakaret, Tehdit, Kullanmak İçin Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek Veya Bulundurmak" suçlarından ötürü sekiz farklı suç dosyasından ötürü Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan ve gözaltına alınan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Niye koruyorlar

Hem interpol ariyor hem ismini acik yazmayarak koruyorlar!?
  • Yanıtla
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı harekete geçirdi! 6 günde rekor satış
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı harekete geçirdi! 6 günde rekor satış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'döviz ve altınınızı finansal sisteme sokun' çağrısı yapmıştı. Harekete geçen yerli yatırımcı 10 milyar ..
Türkiye'nin komşusu iki ülke savaşın eşiğine geldi!
Dünya

Türkiye'nin komşusu iki ülke savaşın eşiğine geldi!

Ukrayna ordusunun sınır hatlarına yoğun sevkiyatlar gerçekleştirmesine, Rusya da binlerce asker ve silah sevk ederek yanıt verdi. İki ülke u..
ABD'de silah alımı için rekor başvuru
Dünya

ABD'de silah alımı için rekor başvuru

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ateşli silah alırken gereken sabıka kaydı için yapılan başvuruların, Mart ayında rekor bir düzeye ulaş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay