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Yerel Interpol arıyor Türk polisi yakalıyor! Uyuşturucu baronlarına bir çizik daha
Yerel

Interpol arıyor Türk polisi yakalıyor! Uyuşturucu baronlarına bir çizik daha

Yeniakit Publisher
2023-11-19 09:18:00 - 2023-11-19 09:19:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen ‘KARTEL-3’ operasyonuyla Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan Palic'in yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen ‘KARTEL-3’ operasyonuyla, Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin ‘Batı Balkan Kanadı’ yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş’ta yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, “Zehir taciri kartelin, Avrupa'da faaliyet gösteren kartellerle iş birliği içerisinde Güney Amerika'dan kokain temin eden yöneticilerin, Güney Amerika'daki suç seçenekleriyle raporlamaları ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasının önemli rol oynadığı tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya’nın paylaşımının devamı şöyle:
Avrupa'da yapılan operasyonlar kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından ‘Batı Balkan Kanadının’ karşılanması arasında yer aldığı Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkarılan Interpol’un mavi bülteni ile aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan Palic, ‘KARTEL-3’ operasyonuyla Beşiktaş'ta yakalandı.

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Yorumlar

sayın bakana

sayın bakanım calısmalarınızdan dolayı basta(size bağlı birimler) size emniyete jandarmaya sahil güvenliğe gümrük muhafaza göç idaresine teşekkür ederim benim normal bir vatandaş olarak sorum interpole bizim bildirdiklerimiz diğer ülkeler gerekli işlemleri yapıyormu önceden su ülke fetöden pkkdan daesten yada diğer suclardan arananları yakaladı türkiyeye teslim etti derdi şimdi durum nasıl onu sormak istedim teşekkür ederim
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