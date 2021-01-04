İnternetten tahlil ve MR sonucu nereden ve nasıl öğrenilir?

Hastanede yaptırmış olduğunuz tüm tahlil sonuçlarını evinizden rahatça öğrenebilirsiniz. Tahlil sonuçlarını online olarak öğrenmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemine giriş yaparak, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Tahlil sonuçlarınız çıktığında internet yolu ile öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı girmeniz istenecektir. Ve tahlil sonuçlarını öğrenmek için sizden istenilen bilgileri sisteme eksiksiz olarak girmeniz yeterli olacaktır. Bilgilerinizi girmenizin ardından tahlil sonuçlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.



İnternetten tahlil sonucu öğrenme



Tahlil sonuçlarınızı online olarak öğrenmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne girmeniz gerekiyor. Girişinizi yaptıktan sonra sonucu öğrenmek istediğiniz tahlili hangi hastanede yaptırdıysanız o hastaneyi sistem üzerinden işaretlemelisiniz. Böylelikle tahlil sonucunuza ulaşabilirsiniz.



İnternetten MR sonucu öğrenme



Emar sonucunuzu öğrenmek için e-Nabız sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. E-nabız sayfasına giriş yapmak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır. Sayfaya giriş sağladıktan sonra size verilen barkod veya sonuç belgesini sisteme girerek sonucunuza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.