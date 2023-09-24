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Ekonomi İnternetten satılan zeytinyağında taklit ve tağşiş uyarısı!
Ekonomi

İnternetten satılan zeytinyağında taklit ve tağşiş uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-24 10:12:00 - 2023-09-24 10:39:55

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, internetten satılan bazı zeytinyağlarının fiyatlarının düşük olmasının akıllara taklit ve tağşişi getirdiğini belirterek, "Tüketicilerimiz yağlarını güvenilir satış yerlerinden ve markalardan almalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında son günlerde zeytinyağı fiyatlarındaki farklılığın dikkati çektiğini vurguladı.

Farklı adlar altındaki 5 litrelik zeytinyağlarının internet satışlarında fiyatının 350-500 lira arasında değiştiğine işaret eden Bayraktar, "Son yaptığımız ağustos ayı fiyat çalışmamızda alınan zeytinyağı üretici fiyatı 168 lira, market fiyatı ise 900 liradır. Kamuoyunda bilinen markaların 5 litrelik zeytinyağı fiyatları 900 lira ile 1400 lira civarlarındadır. Zeytinyağı fiyatları üretim düşüklüğü yüzünden Avrupa'da ve Türkiye'de rekor kırarken, özellikle e-ticaret yoluyla satılan zeytinyağı fiyatlarının bu kadar düşük olması akıllara taklit ve tağşişi getirmektedir. Zeytinyağı Akdeniz ülkelerinde üretilen, içerdiği fonksiyonel nitelikteki bileşenler nedeniyle ön plana çıkan ve en fazla taklit ve tağşiş uygulanan gıda maddelerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Ayvalık ve Milas zeytinyağlarının AB coğrafi ürün tescili aldığına ve iç piyasalarda taklit ve tağşiş mücadelesinin devam ettiğine işaret ederek, zeytinyağı tüketici satış fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çeşitli hileler uygulanarak fiyatların düşürülmesinin hem ekonomi hem de sağlık açısından büyük sorunlar yarattığını belirtti.

Tüketicilerin satın aldığı zeytinyağının sahte olup olmadığını anlamasının çok mümkün olmadığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tüketiciler aldıkları yağı rengine, kokusuna ve tadına bakarak değerlendirebilir olmalarına rağmen, zeytinyağının hileli olup olmadığı ancak belirli laboratuvar testlerinin yapılmasıyla anlaşılabilir. Bu nedenle tüketicilerimiz yağlarını güvenilir satış yerlerinden ve markalardan almalıdır. Yapılan denetimler sonucunda uygulanan cezai işlemler caydırıcı nitelikte olmadığı için zeytinyağında yapılan sahtekarlık önlenememektedir. Bu durumda en büyük zararı tüketiciler görmektedir. Tüketiciler zeytinyağı diye litresine 80-100 lira ödediği yağın aslında çok daha ucuz olan pamuk yağı, kanola, aspir yağı olduğunun çoğu zaman farkında bile olmamaktadır."
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Bayraktar, internet üzerinden satılan ve nerede üretildiği, stoklandığı belirlenemeyen, insan sağlığı için tehdit teşkil eden ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takip edilmesi ve denetlemesi gerektiğini belirterek, denetimlerin sıkılaştırılmasının, ceza alanların kamuoyuna duyurulmasının önemli olduğunu ifade etti.

 

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