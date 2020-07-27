İnternetten pazarlama tuzakları tüketicileri mağdur ediyor! Önce güven verip sonra çarpıyorlar

Tatil sezonunda iç turizme yönelen işletmeler bayram kampanyalarına hız verirken internetten tatil dolandırıcılığı yapan şahıslar ile şebekeler, yeniden sahneye çıktı. Turistlere sözde ucuz tur ve otel satışı gerçekleştiren bu şahıslar web sayfaları üzerinden ağlarına düşürdükleri tüketicilerin beklentilerini suya düşürerek adeta paralarını gasp ediyor. Son günlerde mağdur sayısının giderek arttığına dikkat çeken tüketici hakları savunucuları, tüketicileri dikkatli olmaya davet ederken, yetkililere “Denetimler sıklaştırılsın, sahtekârların oyun alanları daraltılsın” çağrısını yapıyor.

Güven verip dolandırıyorlar

Geçtiğimiz günlerde T.A. isimli dolandırıcının 2019 Kasım ayında tatil ön satışları yapması, pandemiden ötürü gelen iade taleplerinin ardından da müşterileri oteller adına arayıp “Bazı yatırımlar gerçekleştirdik. Paranızı önümüzdeki aylarda ödeyeceğiz” demesi infial uyandırdı. Oyuna gelen tatilciler, emniyetin ve adliyenin yolunu tuttular.

Önemli uyarı

Önce verip sonra dolandırıcılığa alet edilmek istendiklerini dile getiren tur operatörleri ve turizm işletmecileri ise böyle olayların itibarlarını sarstığını belirterek ilgili mercileri ilave tedbirler almaya ve yeni suiistimalleri önlemeye davet ettiler. Tursab ise yerli turistlere “Yetki belgesi olan, tanıdığınız, bildiğiniz acentelerden, tatil sitelerinden hizmet alın. İnternette yer alan süslü cümlelere, içi boş vaatlere aldanmayın” uyarısında bulunuyor.