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İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet üzerinden film, müzik, kitap gibi eserlerin, eser sahiplerinden izinsiz indirilmesinin caiz olup olmadığıyla ilgiyi soruya cevap verdi.

18 Ağustos 2019 Pazar 16:31
İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi? Diyanet açıkladı

Diyanet, internet üzerinden film, müzik, kitap gibi eserlerin, eser sahiplerinden izinsiz indirilmesinin caiz olmadığını açıkladı.

İzinsiz olarak indirilen tüm dokümanların ‘hak gasp etmek’ olduğunu söyleyen Diyanet “O alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırıyorsunuz” dedi.

Sözcü'nün haberine göre Diyanet aylık dergisinde, “İnternetten program, yazılım, kitap, müzik indirmek ve bunları kullanmak helal midir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hak ihlalleri elektronik ve bilgisayar dünyasında da yaşanmaktadır. Bu tür haksız davranışlar sadece bireylerin hakkını gasp etmiş olmamakta, aynı zamanda o alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırmakta, bu da kamu hakkı ihlaline dönüşmektedir. Bu sebeple birer emek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, yazılım, kitap, müzik vb. ürünleri ilgililerin izni olmadan elde edip kullanmak caiz değildir.”

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 16:31
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. müzik indirmek caiz mi
  3. film indirmek caiz mi
  4. müzik indirmek caiz değil

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  • mehmetmehmet23 dk önce
    film, müzik, kitaplar caiz mi ki indirilmesi caiz olmasın.

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