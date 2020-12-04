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Aktüel İnternette "iddaa kuponu" reklamı yapan şüphelilere 41 bin 189 lirasını kaptırdı
Aktüel

İnternette "iddaa kuponu" reklamı yapan şüphelilere 41 bin 189 lirasını kaptırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:02:43 -
İnternette "iddaa kuponu" reklamı yapan şüphelilere 41 bin 189 lirasını kaptırdı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sosyal medyada "iddaa kuponu" için 41 bin 189 lira gönderdiği şüphelilere bir daha ulaşamayan kişi, polise şikayette bulundu.

Edirne'de ikamet eden E.C, sosyal medyada iddaa kuponu reklamı yapanlarla telefonla iletişime geçti.

Bu kişilerce kendisine verilen IBAN numaralarına 41 bin 189 lira gönderen E.C, şüphelilere daha sonra ulaşamayınca karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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