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İnternette güvenli alışveriş dönemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güvenli site damgasını oluşturduklarını belirterek uygulamaya bu ay içinde başlanacağını açıkladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:22
İnternette güvenli alışveriş dönemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güvenli site damgasını oluşturduklarını açıkladı. Bu damga sayesinde tüketicilerin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğini belirten Pekcan, “Artık güvenli site sertifikası bulunan sitelerden ürün alınıp satılabilecek. Uygulamaya bu ay içinde başlıyoruz” dedi.

2018’i rekorla kapatacağız

Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Pekcan, ihracatta yeni rekorların geleceği müjdesini de verdi. Pekcan, “Aralık’ta hem aylık hem de yıllık ihracatımızda rekor kıracağız. 2018’i rekorla kapatacağız” ifadesini kullandı.

İhracatçıları rahatlatmak için önlemler aldıklarını vurgulayan Pekcan, bu kapsamda Türk Eximbank kredilerinde KOBİ payını arttırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

Yüzde 61,5’ten bu sene 69,5’e çıkan payı yukarılara taşıyacağız. Kredilerde KOBİ artış oranı yaklaşık yüzde 30. Şu anda kurum 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını finanse eder durumda. Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019’da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:22
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Anadolu Ajansı Editör Masası
  3. Türk Eximbank
  4. KOBİ
  5. e-ticaret
  6. güvenli site damgası

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