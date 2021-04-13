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Teknoloji İnternette gezerken mağdur olmayın! Bu şifreleri asla kullanmayın
Teknoloji

İnternette gezerken mağdur olmayın! Bu şifreleri asla kullanmayın

Pandemi nedeniyle evlere kapanan vatandaşlar internet üzerinde çok fazla vakit geçirmeye başladı. İnternette gezinirken mağdur duruma düşmemek için bu güvenlik önlemlerine dikkat edilmeli. Siber güvenlik uzmanlarına göre, Dark Web üzerinde yaklaşık 2 milyar kullanıcının e-posta ve şifre bilgisi yayınlanıyor. Araştırmalara göre Türkiye’de en çok kullanılan şifreler arasında 123456, abc123 ve 111111 yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 15:06:00 - 2021-04-13 15:24:34
İnternette gezerken mağdur olmayın! Bu şifreleri asla kullanmayın

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, kullanıcıları ardışık rakam ve harflerden oluşan şifreler hususunda uyarıyor. Erkul, “Öncelikle bilgilerinin ele geçirildiğini düşünen ya da sızıntı olan web sayfalarında hesapları olan kullanıcıların, hesaplarının şifresini değiştirmesi gerekiyor. Olası hak ihlallerinde yasal yollara başvurmak mümkündür fakat izinsiz kopyalanmış verilerinizi kurtarmak mümkün olmayabilir. Kişisel siber güvenliğimizi sağlamak için, ortak ağ kullanımı, ortak ağlarda güvenli kanallar kullanma gibi hususlara özen gösterebiliriz. Şifrelerimizi karmaşık ve hatta anlamsız kombinasyonlar halinde seçebiliriz. Her ne kadar hepsini hatırlamak zor olsa da her platformda farklı şifreler tercih edebilir ve şifrelerimizi sık sık değiştirebiliriz.

Kurumsal olaraksa, şirketler için bir ‘siber güvenlik kültürü’ oluşturmak gerekiyor. Bu konuda en tepeden başlayarak gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Şirketlerin yapısına uygun siber güvenlik kuralları, prosedürleri ve sistemleri kurulması gerekiyor. Çalışanların siber güvenlik önlemlerine göre eğitilmesi de önemli konular arasında bulunuyor. Biz, hem kendi sistemlerimizin güvenliğini sağlama hem de dijital dönüşüm desteği sağladığımız kurumların siber güvenlik açıklarını önleme anlamında, Limatek ile yaptığımız ortaklıkla birlikte güçlü bir siber güvenlik ekosistemi kurmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Siber Güvenlik Alanında Yerli ve Milli Teknolojilerin Önemi:

2020 yılında siber güvenlik alanında 185 milyar dolar seviyesinde olan pazar hacminin, 2023 yılına gelindiğinde 248 milyar dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu anlamda oldukça önemli katma değerli teknolojiler arasında değerlendirilen siber güvenlik alanında, Türkiye’nin de güçlü şirketleri faaliyet gösteriyor. Siber güvenlik alanında milli yazılımların önemine vurgu yapan Sistem Genel Müdürü Canan Okutanoğlu "Öncelikle, ‘Güvenli cihaz, güvenli bağlantı’ sloganıyla ülkemizde yerli siber güvenlik çözümleri üretmek için 6 yıl önce çıktığımız bu yolda, yaptığımız güçlü ortaklık ile ülke sınırlarını aşıyor ve siber güvenlik çözümlerinde ülkemizden bir dünya markası çıkaracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Verinin altın değerinde olduğu günlerdeyiz, bu değerin her geçen gün hızla artış gösterdiğini görüyoruz. Bu bağlamda siber güvenlik alanında yerli ve milli markalar çıkarabilmek oldukça önemli. Bu amaçla, hem yerli ve milli çözümler geliştiriyoruz, hem de siber güvenlik ekosisteminin gelişmesi çabası içerisindeyiz.” dedi.

Niteliği gereği, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleştirilebilen siber saldırılar, devletleri, toplum ve ekonomileri korumak amacıyla siber saldırılara karşı hazırlıklı olmaya yönlendiriyor. Ülkelerin yerli ve milli siber güvenlik yazılımları ve ekosistemleri geliştirmesi de günümüzde ulusal güvenlik stratejilerinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

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