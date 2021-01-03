İnterneti hızlandırmak için çözümler

Ders çalışırken, iş yaparken, oyun oynarken veya araştırma yaparken eğer internetiniz yavaşsa gerçekten kötü bir durumdur. İnternetin yavaş olmasını etkileyen birçok faktör vardır. Bu yazıda internetiniz hızlı çekmesine neden olabilecek en iyi yöntemleri derledik. İşte internet hızını arttıracak yöntemler:

Modemi iyi bir yere koyun

Çoğumuzun aklına getirmediği fakat internet hızını etkileyen şeylerden biri de modemin konumudur. Eğer modemini yere koyduysanız internetiniz daha az çekecektir. Modemi evin ortasına ve yüksek taraflara koyarsanız mutlaka faydasını göreceksiniz. Böylece modeminiz evinizdeki her noktaya rahatça sinyal ulaştırabilir.

Modemin yanında sinyal dalgalarını engelleyen cihazlar bulundurmayın

Modeminizin yakın civarında mikrodalga fırın, telsiz telefon, led ışık tarzı ürünler bulundurmayın. Bu tür cihazlar modeminizin sinyal dalgalarını engeller.

Kullanmadığınız uygulamaları veya pencereli kapatın

İnternetinizi hızlandırmanın bir başka yolu ise arka planda çalışan Skype, Windows güncellemeleri, ZOOM, Steam ve Discord gibi uygulamaları kapatmaktır. Bu gibi arka planda çalışmaya devam eden uygulamaların bir çoğu size fark ettirmeden arka planda büyük miktarda veri kullanır bu da internet hızınızın ciddi oranda düşmesine sebep olur.

Modemi kapatıp açın

İnterneti hızlandırmak için çok kullanılan fakat etkisi fazla olmayan yollardan birisi ise modemi yeniden başlatmaktır. Modemi açıp kapatmak, modemin hafızasını silmeye ve yeniden güncellemeye yarar. En çok kullanılan bu yöntem nadiren probleminizi tamamen ortadan kaldırabilir.

Wifi kanal çakışması olabilir

Eğer internetinizi komşunuzla beraber ortak kullanıyorsanız, wifi kanallarınızda çakışma olabilir. Bu çakışma ikinizin de internetin hızını yavaşlatır. Ağınızı Network Analyzer Lite ve Wifi Analyzer gibi uygulamalar yardımıyla analiz edin. Daha sonra da en az seyahat edilen kanalı seçin.