İnternete bağlanabilen akıllı maske geliştirildi
Japonya merkezli 'Donut Robotics' isimli şirket, akıllı telefon üzerinden internete bağlanabilen ve sesli kontrol arayüzüne sahip olan bir akıllı maske geliştirdiğini duyurdu.
Japonya merkezli Donut Robotics isimli şirket, koronavirüsle mücadele kapsamında akıllı telefon üzerinden internete bağlanabilen ve Japonca olarak söylenen sözcükleri 8 farklı dile çevirebilen bir akıllı maske geliştirdiğini duyurdu. Geliştirilen akıllı maskenin sesli kontrol arayüzüne de sahip olduğu; böylece maskeyi takan kişilerin sesli olarak mesaj gönderebildiği ve arama yapabildiği belirtildi.
Donut Robotics mühendislerinden Shunsuke Fujibayashi tarafından geliştirilen ve 'C-Mask' ismi verilen akıllı maskenin Eylül ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor.