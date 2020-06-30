İnternete bağlanabilen akıllı maske geliştirildi

Japonya merkezli Donut Robotics isimli şirket, koronavirüsle mücadele kapsamında akıllı telefon üzerinden internete bağlanabilen ve Japonca olarak söylenen sözcükleri 8 farklı dile çevirebilen bir akıllı maske geliştirdiğini duyurdu. Geliştirilen akıllı maskenin sesli kontrol arayüzüne de sahip olduğu; böylece maskeyi takan kişilerin sesli olarak mesaj gönderebildiği ve arama yapabildiği belirtildi.

Donut Robotics mühendislerinden Shunsuke Fujibayashi tarafından geliştirilen ve 'C-Mask' ismi verilen akıllı maskenin Eylül ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor.