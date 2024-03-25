İnternet üzerinden bebek satışı! Bakanlık harekete geçti

İnternet üzerinden ilan veren bazı kişilerin bebek sattığı öne sürüldü. Kimi 40 günlük, kimi 2 aylık, kimi ise doğmayan bebeklerin, fiyat biçilip pazarlandığı tespit edildi.

40 günlük bebek için 100 bin lira

Bir sözde ebeveynin, 40 günlük bebeğine 100 bin lira talep ettiği, paranın hesabına gelmesi durumunda bebeği adrese teslim edeceğini iddia edildi. İlanda bebeğin fotoğraflarının da yer aldığı öne sürüldü.

170 bin lira fiyat

İnfiale neden olan başka bir ilanda ise bir kadın, henüz doğmamış bebeğine 170 bin lira fiyat biçti. Yabancı uyruklu pazarlıkçı annenin, Türkiye'de oturma izni olmadığı ve bebeği sattıktan sonra memleketine döneceğini iddia edildi.

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Bakanlık harekete geçti

Dehşete düşüren olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı savcılığa başvurdu. Söz konusu internet sitesine erişim engellendi.