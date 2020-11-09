Web sitesi ismi al | Web sitesi açmak isteyenler öncelikle domain yani alan adı almalılar. Bu sebeple pek çok kişi web sitesi isminin nereden nasıl alınacağını merak ediyor. Domain ücreti ne kadar?

İnternet sitesi adı nasıl satın alınır?

Web sitesi alan adı | Web sitesi açmak isteyenler öncelikle isim yani domain almalıdır. Bu işlemi yapmak için ülkemizde ve dünyada pek çok site bulunuyor. Söz konusu sitelerden birini tercih ederek alan adı alabilirsiniz. Öncelikle alan isminin daha önce alınıp alınmadığını kontrol etmelisiniz. Bu işlemi ise ücretsiz olarak domain sağlayıcı web sitelerinden yapabilirsiniz.

Web sitesi ismi ne kadar?

Domain al | Web sitesi açacak olanlar domain sağlayıcı sitelerden alan adı alabilir. Elbette tercih edeceğiniz siteyi öncelikle araştırmalısınız. Bunun için kullanıcı yorumlarını okuyabilirsiniz. Domain fiyatları 30-40 lira arasında başlıyor. Web sitesi ismini en az 1 en fazla 10 yıl süreyle alabilirsiniz. Satın aldığınız web sitesinin kullanım süresi dolduğunda kullanımı sürdürmek için yeniden ödeme yapmanız gerekiyor. Domain aldıktan sonra bir hosting paketi alarak sitenizi açmaya hazırlanabilirsiniz.