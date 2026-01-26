  • İSTANBUL
İnternet kesintisi 400 saattir devam ediyor!
Dünya

İnternet kesintisi 400 saattir devam ediyor!

İnternet kesintisi 400 saattir devam ediyor!

İran'da yıl sonunda patlak veren protesto gösterilerinin ardından başlayan internet kesintisi halen devam ediyor. İran'da hükümet eliyle gerçekleştirilen internet kesintisinde 400 saat geride kaldı.

Bu sabah itibarıyla kesintide 400 saat geride kaldı.

Bu sabah itibarıyla kesintide 400 saat geride kaldı.

Ülke genelinde internete erişim büyük ölçüde kesik durumda. İnternete erişebilenler ise çok düşük hızlarda erişebildiklerini, internet sitelerinin bile yüklenemediğini vurguluyor.

Kesintilerin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor.

 

Geçtiğimiz günlerde kısıtlamaların kaldırılmasından söz edilse de kesinti devam etti.

Uzun süre boyunca devam eden gösterilerin ardından İranlı yetkililer geçtiğimiz günlerde sokaklarda sükunetin yeniden sağlandığını belirtmişti.

Olaylarda ölü sayısı ise binlerle ifade ediliyordu.

Kaynak: Mepa News

