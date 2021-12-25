İnternet araştırmasında korkutan veri: Çocuklarda oran patlama yaptı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen "Sosyal Ağ Haritası Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu. İletişim Başkanı, internet ve sosyal ağ kullanım oranlarını açıkladı. Ocak 2021’den beri araştırma yaptıklarını belirten Altun, internete erişebilen vatandaşların yüzde 51,8'inin internete hem kablosuz ağlar hem de mobil cihazlar üzerinden bağlandığını açıkladı. Bu veriye göre vatandaşlar günlük yaşamının büyük bir kesiminde internet kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda ilerleme kaydedildiğini belirten Altun, "Ülkemizin son 20 yılında yaşadığı gelişme, büyüme, kalkınma, örnek bir Türkiye modeli ortaya çıkarmıştır. Bu dönemin sağladığı kazanımlar sayesinde büyüyen bir ekonomik aktivitemiz, genişleyen bir uluslararası etkinliğimiz var. Genç, dinamik, eğitimli ve üreten nüfusumuz en büyük avantajımız. Haberleşme ve iletişim altyapımız da yenilikçi ve öncü yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor." dedi.

Pandemi ile arttı

Sosyal Ağ Haritası Projesi'nde toplanan verilere göre, vatandaşların salgın sürecinde internet kullanım oranı artış gösterdi. Bu konuda Altun şöyle konuştu: “Sosyal Ağ Haritası kapsamında periyodik olarak yapılan anketlerde, özellikle tam kapanma dönemlerinde internet erişim oranının yüzde 91'e, internetten alışveriş oranının da yüzde 54'e yükseldiği gözlendi."

Paylaşılan veriler, 15-17 yaş arası gençlerin yüzde 98'inin internete erişim sağladığını ortaya koyuyor. İnternet erişimi olan gençlerin yüzde 93'ü ise en az bir sosyal medya platformunu kullanıyor. Bununla birlikte yaş yükseldikçe internete erişim oranları düşmeye başlıyor.

'Siber Vatan'

Sosyal ağ kullanımı ve çeşitliliği arttıkça internet ortamındaki tehditler de artıyor. Siber suçlara karşı önlemler almaya çalıştıklarını dile getiren Altun, "Asıl olan bireysel ve kamusal fayda, hak ve özgürlükler, elbette hukukiliktir. Herhangi bir alanın devletin egemenliğinin ve hukukun gücünün dışında olması düşünülemez. Bu anlayışla biz dijital evreni 'siber vatan' olarak tanımlıyoruz. Siber suçları mücadele edilmesi gereken asli unsurlar olarak görüyoruz.” dedi.

İnternet ve sosyal mecralar dahil tüm dijital evrende vatandaşların haklarının ayakları altına alınmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kişisel verilerin hukuksuz olarak kullanılmasına ya da alışveriş yaparken tüketici haklarının çiğnenmesine engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz, bunların çok temel bir sorun olduğunu görüyoruz. Terör örgütlerinin propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinin de karşısında duruyoruz.”

Konuşmasının sonuna yaklaşırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, telif ve fikri mülkiyet haklarını da önemsediklerini vurguladı. Bu alandaki önlemlere yönelik, "Çocuk istismarından cinsel sapkınlıklara kadar birçok şenaatin ve suçun pervasızca sergilenmesine mani olmak için çok büyük bir gayret sarf ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Sosyal Ağ Haritası projesi kapsamında 'internet erişimi', 'cihaz sahipliği', 'oyun alışkanlıkları', 'sosyal ağ kullanımı' ve 'en çok kullanılan sosyal ağ mecraları' başlıklarında veriler üretilecek. Her yıl 40'ın üzerinde rapor, 200'ün üzerinde interaktif grafik ve 130'un üzerinde infografik hazırlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, Türkiye Sosyal Ağ Haritası platformu 'sosyalagharitasi.gov.tr' adresinde erişime açıldı.