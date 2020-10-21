İnternet alan adı satın alma

Domain, web sitenizin internetteki adresidir. Domainler teknik olarak bir IP üzerinden çalışır. Siz de bir web sitesi açmak istiyorsanız eğer yapmanız gereken ilk iş bir domain tescil etmektir.

Domain (Alan Adı) Nedir?

Alan adları, web sitenizin internetteki açık adresi gibidir. Web sitenizi ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, bu adresi tarayıcıya yazarak web sitenize ulaşır. Bu nedenle bir web sitesi açmak için ilk yapılması gereken domain kaydetmektir.

Alan Adı Sorgulama Nedir?

Alan adı sorgulama ile domain sorgulama işlemi arasında hiçbir fark yoktur. Alan adı, domain kelimesinin Türkçe karşılığıdır ve kullanıcılar tarafından zaman zaman alan adı veya domain olarak kullanılır.

Domain Tescili Nasıl Yapılır?

Domain sahip olduğunuz şirketin internetteki kimliğidir.Alan adı kullanabilmeniz için kendi adınıza tescil ettirmeniz gerekmektedir.

Kişisel ya da kurumsal anlamda internet ortamında bir kimlik sahibi olmak için alacağınız alan adı markanızın tanınmasında en önemli etkendir.

Domain seçiminde dikkat etmeniz gereken noktaları “Domain Nedir? Domain Seçmininde Nelere Dikkat Edilmeli?” adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Hukuki olarak koruma altına aldığınız alan adınız sizin kimliğinizi ve firmanızı yansıtan domain tescili ile markanızı korumaya almış olur.

Domain tescili yaptırmak için tescil ettirmek istediğiniz alan adının başvuru için uygun olup olmadığını sorgulamak için https://www.atakdomain.com/ üzerinden sorgulama yapabilir diğer işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

.com .net .org .info .istanbul tarzı uzantılar belgesiz satınalınabilinir.

.com.tr Domain Tescili Yapmak İçin ;

Domain sorgulama yapınız,

Domain adı müsait ise

Gerekli belgeler

*Başvuru belgesi

*İmza sirküleri

*Faaliyet belgesi (Son 1 yıla ait) veya Ticaret sicil gazetesi (Son 5 yıla ait)

Eğer firma kaydınız yoksa marka tescil belgesi veya marka başvuru belgesi ile .com.tr satınalabilirsiniz!

Şahıslar Tc kimlik numaraları ile .com.tr başvursu yapabilirler. Örneğin E.... M... tc kimlik no kullanarak www.e.....m......com.tr satınalabilir.

Neden Domain Tescili Ücretlidir?

Domain tescil ve kayıt işlemleri merkezi yurtdışında bulunan ICANN ve IANA kurumları tarafından organize edilmektedir. Domain sistemi uluslararası kurallara göre organize edilmektedir. Sisteminin çalışması için bazı maliyetler olduğu için domain ücretsiz olarak kayıt edilememektedir. Birçok domain uzantısının fiyatı değişiklik göstermektedir. Bu fiyat uzantıyı organize eden kurumun politikaları ve maliyetleri ile belirlenir. Hosting.com.tr olarak ödenen domain kayıt ücretlerini bu organizasyonlara iletmekteyiz. Bu nedenle domain kayıt ücretleri mevcuttur.