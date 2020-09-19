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Aktüel International Data Corporation'dan TAV Technologies’e ödül
Aktüel

International Data Corporation'dan TAV Technologies’e ödül

TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk: - "TAV Technologies olarak geliştirdiğimiz ürün ve çözümler bugün 3 kıtada 12 ülkede 30’dan fazla havalimanında kullanılıyor. IDC’den aldığımız bu ödül, tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bir platforma verilmiş olması nedeniyle bizim için ayrıca değer taşıyor”

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:33:14 -
International Data Corporation'dan TAV Technologies’e ödül

İSTANBUL (AA) - TAV Technologies, IDC CIO Zirvesi’nde Dijital Havalimanı Platformu (Digital Airport Platform-DAP) projesi ile ödüllendirildi.

TAV Havalimanları’ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Technologies, International Data Corporation (IDC) Türkiye ofisinin 11.’sini düzenlediği IDC CIO Zirvesi’nde ödüle layık görüldü.

TAV Technologies’in kendi kaynaklarıyla geliştirdiği DAP platformu, en iyi müşteri deneyimi yaratan bilişim çözümü kategorisinde ödül aldı. DAP, havalimanı ve havalimanı etrafında sunulan bütün hizmetlerin tek bir çatı altında toplanmasını sağlıyor.

Bu sene online olarak gerçekleştirilen IDC CIO Zirvesi 2020, hızla gelişen dijital dönüşüm ortamını anlamlandırmak ve yarının dijital stratejilerini şekillendirmek için küresel analistleri ve bölgenin en etkili liderlerini bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk, şunları kaydetti:

“Pandemi süreci tüm dünyada akıllı havalimanı çözümlerine yönelik süreci hızlandırdı. Geliştirdiğimiz bilişim çözümleri, yolcular için hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunarken özellikle temassız teknolojiler bu dönemde güvenlik kaygılarını da en aza indirmeye yardımcı oluyor. Havalimanı işletmecileri için de paydaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirerek kaynakların verimli kullanımını sağlıyor. TAV Technologies olarak geliştirdiğimiz ürün ve çözümler bugün 3 kıtada 12 ülkede 30’dan fazla havalimanında kullanılıyor. IDC’den aldığımız bu ödül, tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bir platforma verilmiş olması nedeniyle bizim için ayrıca değer taşıyor.”


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