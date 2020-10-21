İnteractive map (İnteraktif harita | Etkileşimli harita)

İnteractive map kullan | Teknoloji yaşamları değiştirmeye devam ediyor. Arabayla yolculuk yapanlar bir zamanlar devasa haritaları kullanırken şimdi adres bulmak için kafa yormaya bile gerek kalmıyor. Navigasyon cihazları ile uygulamaları bu işi son derece kolay hale getiriyor. İnteraktif haritalarla dünyanın dört bir yanını gezebilir, merak ettiğiniz ülke ya da şehrin özelliklerini öğrenebilirsiniz. Özellikle koronavirüs salgını sebebiyle geliştirilen interaktif haritalar vakalar ve ölümler hakkında bilgi sahibi olmaya yardım ediyor. Peki, interactive map nasıl kullanılır?

İnteractive map kullan (Etkileşimli harita)

Pek çok interaktif harita sitesi ve uygulaması bulunuyor. Vatandaşlar bu sitelere göz atarak şehirler dolaşabilir, ülke-şehir nüfusunu öğrenebilir ya da koronavirüs salgını vaka sayılarını görebilir. Yol tarifi, nüfus oranları, son depremler, gezilecek yerler, göç haritaları gibi pek çok konu interaktif haritalarda yer alıyor. Özellikle bir mekan hakkında yapılan yorumlara interaktif haritalarla ulaşıp atacağınız adımı kararlaştırabilirsiniz.

İnteractive map indir

İnteraktif kelimesinin anlamı TDK’da ‘Etkileşimli’ olarak geçiyor. Etkileşimli haritalar ayrıca kişilerin konum bilgilerini paylaşmalarına yardımcı oluyor. İnteraktif bankacılık, interaktif ödemeler gibi konularda da bu kelime sıklıkta kullanılıyor. Milyonlarca kişi iş ararken dahi interaktif kanalları tercih ediyor. Haritalarla ilgili bir uygulama indirmek istiyorsanız mobil cihazlarınızdan Play Store ya da App Store’a giriş yapıp ‘Map’ başlığında uygulama aratabilirsiniz.

Koronavinüs interaktif harita

İnteractive map |Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüste vakalar her geçen gün artıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar hangi ülkede kaç hastanın olduğunu merak ediyor. Pek çok internet sitesi koronavirüsle ilgili interaktif harita hazırladı. Söz konusu haritalardan biride Anadolu Ajansı’na ait. İnteractive map / etkileşimli harita sayesinde dünya üzerinde kaç koronavirüs hastası olduğunu öğrenebilirsiniz.

İnteractive map download | İnteraktif harita uygulaması indir

İnteraktif pek çok harita bulunuyor. Söz konusu uygulamaları mobil cihazlarınıza uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

İnteraktif harita uygulamasına örnek

Pek çok kişi interaktif harita uygulamalarının neler olduğunu bilmek istiyor. İşte, en çok kullanılan interaktif harita uygulamaları:

Google Trend Haritaları

İnteraktif Deprem Haritası

Corona Virüs İnteraktif Haritası

Global İncident Map

Dünya Göç Haritası

Seyahat Alanları Haritası