Inter-Torino maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 6.haftasında Inter ile Torino karşı karşıya gelecek. Peki, Inter maçı ne zaman oynanacak? Inter Torino maçı saat kaçta?
İtalya Serie A'da heyecan 6.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor.
Inter-Torino maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Inter ile Torino 10 Eylül Cumartesi akşamı TSİ 19.00’da karşılaştı. Mücadele S Sport’tan naklen yayımlanacak.
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Correa, Martinez
Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria
.