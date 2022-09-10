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Spor Inter-Torino maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Inter-Torino maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 6.haftasında Inter ile Torino karşı karşıya gelecek. Peki, Inter maçı ne zaman oynanacak? Inter Torino maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-09-10 12:20:00 -
Inter-Torino maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A'da heyecan 6.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Inter-Torino maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Inter ile Torino 10 Eylül Cumartesi akşamı TSİ 19.00’da karşılaştı. Mücadele  S Sport’tan naklen yayımlanacak.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Correa, Martinez

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria

 

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