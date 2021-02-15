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Spor Inter Serie A'da liderliğe yükseldi
Spor

Inter Serie A'da liderliğe yükseldi

Inter, İtalya Serie A'nın 22. haftasında Giuseppe Meazza'da Lazio'yu 3-1'lik skorla yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 02:01:00 -
Inter Serie A'da liderliğe yükseldi

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Inter, Lazio'yu ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Lukaku Inter'i 1-0 öne geçirdi. 45'te sahneye yine Belçikalı yıldız çıktı ve skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda Lucas Leiva'nın yerine oyuna giren Arjantinli orta saha Gonzalo Escalante 61. dakikada farkı 1'e indirdi. Inter'in bir başka yıldız forveti Arjantinli Lautaro Martinez 64'te sahneye çıktı ve Milano ekibini 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

70'te ise Immobile'nin yerine Vedat Muriç oyuna dahil oldu.

Bu skorla Inter 50 puana ulaştı ve haftayı Spezia deplasmanında mağlubiyetle kapayan 49 puanlı Milan'ın 1 puan önünde lider tamamladı. Lazio ise 40 puanda kaldı.

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