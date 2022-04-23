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Spor Inter-Roma maçı kaç kaç bitti?
Spor

Inter-Roma maçı kaç kaç bitti?

İtalya Serie A'nın 34.haftasında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Inter Roma maç sonucu:

Yeniakit Publisher
2022-04-23 21:28:00 -
Inter-Roma maçı kaç kaç bitti?

İtalya Serie A’da 34.hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Inter-Roma maçının sonucunu araştırmaya başladı.

Inter-Roma maçı kaç kaç bitti?

Inter sahasında konuk ettiği Roma'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk golü 30.dakikada Dumfries'ten geldi. 40.dakikada Brozovic skoru 2-0'a getirdi. 52.dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Martinez 3.golü ağlarla buluşturdu: 3-0

Maçın sonucunu ise 85.dakikada Mkhitaryan kaydetti: 3-1

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