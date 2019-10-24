Inter Parma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya gelecek. Peki, Inter Parma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?24 Ekim 2019 Perşembe 18:41
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya gelecek. Peki, Inter Parma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 9. haftasında Inter ile Parma karşılaşacak. İşte, detaylar...
Inter Parma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter 26 Ekim Cumartesi akşamı Parma'yı evinde konuk edecek. TSİ 19.00'da başlayacak mücadeleyi futbolseverler S Sport'tan naklen izleyebilecek.
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