Inter Milan maçı kaç kaç? İnter Milan maç skoru

Son 5 maçında Juventus’u yenmesi rağmen istediği skorları alamayan Inter 5 maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Sampdoria’ya 2-1 yenilen İnter geriye kalan 3 maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Aynı şekilde Milan da son 5 maçında 2 galibiyet 2 yenilgi ve 1 beraberlik istatistiğine sahip.

Inter Milan maçı kaç kaç?

Serie A’da peş peşe sıralarda olan iki takım bu sezon şampiyonluk yolunda da iddialı. Milan ligde 43 puanla ilk sırada yer alırken İnter 41 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İnter- Milan: 0-1

İnter- Milan dakika dakika maçın canlı özeti

38'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Milan atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

38'

Giuseppe Meazza Stadı'nda Inter Alexis Sanchez ile gole yaklaşıyor. Oyuncunun kafa vuruşu Milan savunmasına takılıyor.

37'

Paolo Valeri Inter lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

36'

Aut atışını kullanacak takımMilan.

35'

Milan kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

32'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

31'

Goldeki asistin sahibi Soualiho Meite.

31'

0:1

Gol! 0-1 . Zlatan Ibrahimovic takımını öne geçiren golü atıyor.

30'

Frikik! Hakem Paolo Valeri Deplasman Takımı atağında serbest vuruşa karar veriyor. Milan tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.

29'

Rakip yarı sahada gol arayan Inter şimdi taç atışı kullanacak.

28'

Hakem Paolo Valeri Milan hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

27'

Ivan Perisic, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Milano şehrinde skor değişmedi.

26'

Milan kendi yarı sahasında taç kullanacak.

26'

Maçta heyecanlı anlar. Nicolo Barella şutunu çekiyor ancak top Milan savunmasından dönüyor.

26'

Maçın hakemi Paolo Valeri, Inter takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

25'

Inter takımının Romelu Lukaku ile kaleye çektiği şut, Milan savunmasından dönüyor.

24'

Inter için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Romelu Lukaku.

23'

Taç. Kullanacak takım Inter. Milan yarı sahasında gol için yüklenen Ev sahibi takım taç atışını kullanacak.

22'

Paolo Valeri Milan için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Inter yarı sahasına yerleşmiş durumda.

21'

Serbest vuruş! Paolo Valeri Milan yarı alanında hücumda olan Inter lehine faul çalıyor.

20'

Giuseppe Meazza Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

20'

Milan takımı sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Simon Kjaer . Yerine sahaya giren oyuncu Fikayo Tomori.

19'

Milan takımında Simon Kjaer sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

18'

Milan kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Inter.

18'

Milan savunması Aleksandar Kolarov tarafından çekilen şutu engelliyor. Giuseppe Meazza Stadı'nda skorda değişiklik yok.

17'

Milan takımında sarı kart gören oyuncu Simon Kjaer.

17'

Frikik! Inter atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. Milan kalesinde tehlike!

15'

Inter Milan yarı sahasında faul kazanıyor.

13'

Giuseppe Meazza Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Inter.

13'

Milan takımında Zlatan Ibrahimovic kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

12'

Taç Milan takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

11'

Milan kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

10'

Frikik! Giuseppe Meazza Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Inter.

10'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

9'

Milan takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Giuseppe Meazza Stadı'ndaki şutun sahibi Diogo Dalot.

7'

Giuseppe Meazza stadında, Inter takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

4'

Romelu Lukaku kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Milan savunmasınca engelleniyor.

4'

Korner kazanan takım Inter. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Marcelo Brozovic.

3'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

2'

Inter rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

2'

Paolo Valeri autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

2'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Milan takımında şutu çeken oyuncu Rafael Leao.

Kadrolar belli oldu.

1'

Maçta başlama vuruşunu yapan taraf Inter.

Inter son 4 maçta yenilmedi.

Milan son 22 deplasman maçında hiç kaybetmedi.

Inter evinde oynadığı son 6 maçta hiç mağlubiyet almadı.