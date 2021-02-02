Inter-Juventus maçı kaç kaç? Inter-Juventus maç skoru

İtalya Kupası yarı final karşılaşmasında İnter Juventus maçı heyecanı yaşanıyor. İnter Juventus canlı maç skoru...

Inter-Juventus maçı kaç kaç?

İtalya Kupası yarı final heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Inter Juventus maçı saat 22.45'de başladı.

Maçta anlık skor: Inter: 1-Juventus: 2

38'

Frikik! Giuseppe Meazza Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Juventus.

38'

Sarı kart! Arturo Vidal sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

36'

Hakem Gianpaolo Calvarese düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Juventus kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

36'

Rakip yarı sahada gol arayan Juventus şimdi taç atışı kullanacak.

35'

1:2

Gol! Deplasman Takımı skoru 1-2 yapan golü Cristiano Ronaldo ile buldu.

34'

Taç Inter takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

33'

Gianpaolo Calvarese autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

33'

Rakip sahada gol arayan takım Inter. Milan Skriniar kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Giuseppe Meazza Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

32'

Sarı kart gören oyuncu Alex Sandro

32'

Frikik! Giuseppe Meazza Stadı'nda hakemin düdüğü tehlikeli bölgeden kullanılacak frikik için çalıyor. Ev sahibi takım için önemli bir gol şansı.

31'

Inter Juventus yarı sahasında faul kazanıyor.

31'

Juventus kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Inter.

29'

Ev sahibi takım Juventus ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Inter.

29'

Inter kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

29'

Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Alexis Sanchez için kaldırıyor.

26'

1:1

Gol! Cristiano Ronaldo penaltıyı gole çeviriyor ve maça eşitlik getiriyor. 1-1.

26'

Inter takımında Ashley Young sarı kart ile cezalandırıldı.

25'

Penaltı! Juventus takımı penaltı kullanacak.

22'

Gianpaolo Calvarese Inter yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Juventus atışı kullanacak taraf.

20'

Frikik! Giuseppe Meazza Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Juventus.

20'

Gianpaolo Calvarese Inter lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

19'

Gianpaolo Calvarese taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Inter.

19'

Giuseppe Meazza Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Inter.

19'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Juventus takımında şutu çeken oyuncu Alex Sandro.

18'

Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

17'

Juventus Inter yarı sahasında faul kazanıyor.

16'

Inter kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

16'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

15'

Gianpaolo Calvarese taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Inter.

14'

Maçın hakemi, sarı kartını Merih Demiral için kullandı.

14'

Inter kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

13'

Taç Juventus takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

12'

Hakem Gianpaolo Calvarese Juventus hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

11'

Serbest vuruş! Gianpaolo Calvarese Juventus yarı alanında hücumda olan Inter lehine faul çalıyor.

9'

Golde asisti yapan oyuncu Nicolo Barella.

9'

1:0

Gol! Lautaro Martinez Inter adına skoru 1-0 yapan golü attı.

8'

Top auta çıkıyor. Juventus oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

5'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman Takımı ofsayta takılıyor.

3'

Inter kendi yarı sahasında taç kullanacak.

Giuseppe Meazza stadında oynanacak maçın takım kadroları açıklandı.

1'

Giuseppe Meazza stadında başlama düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

Juventus 4 maçtır üstüste kazanıyor.

Inter evinde oynadığı son 8 maçta hiç mağlubiyet almadı.

Inter son 6 maçta yenilmedi.