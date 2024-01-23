  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avrupa'dan katil Esed için yeni karar

Türkiye ile Libya arasında imzalar atıldı!

TUSAŞ'tan 3 kritik proje! İmzalar resmen atıldı! Duyan duymayana söylesin!

Sentetik ses teknoloji markası: tam 80 milyonluk yatırım yapmış olduğu anlaşıldı! Önüne gelen rakiplerini ezip geçecek

İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları kulislere sızdı!

İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar! “Ulaşımda zam değil, indirim yapacağız”

Selçuk Bayraktar İlgili gelişmeyi duyurdu: FERGANİ o tarihte test için geliyor!

Afganistan’da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

Esenyurt'ta sokak sokak gezip önüne geleni bıçaklayan saldırgan bakın daha ne yapmış! Görüntüler ortaya çıktı

The Simpsons şok etti: 2024 seçim sonucunu öngördü! ABD bu işe ne diyor büyük bir heyecan uyandırdı!
Spor Inter İtalya Süper Kupası'nı kazandı
Spor

Inter İtalya Süper Kupası'nı kazandı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 00:10:00 -
Inter İtalya Süper Kupası'nı kazandı

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter, şampiyon oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Giovanni Simeone'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Napoli karşısında baskısını artıran Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle kupaya uzandı.

Kupayı üst üste üçüncü kez kazanan Inter, toplamda 8. şampiyonluğunu elde etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla 5. kupa sevincini yaşadı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çarpıcı araştırma: İnternet alışverişi pişman ediyor!
Çarpıcı araştırma: İnternet alışverişi pişman ediyor!

Ekonomi

Çarpıcı araştırma: İnternet alışverişi pişman ediyor!

Kredi kartıyla internetten alışveriş yapanlara büyük şok! Yeni karar açıklandı! 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak
Kredi kartıyla internetten alışveriş yapanlara büyük şok! Yeni karar açıklandı! 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

Ekonomi

Kredi kartıyla internetten alışveriş yapanlara büyük şok! Yeni karar açıklandı! 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi
İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

Gündem

İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

Inter İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı
Inter İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı

Spor

Inter İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı

Sahte internet sitesi üzerinden otomobil dolandırıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı
Sahte internet sitesi üzerinden otomobil dolandırıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı

Gündem

Sahte internet sitesi üzerinden otomobil dolandırıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı

Faturanızı görünce şok geçirmeyin! İnternet tarifelerine okkalı zam geldi! Fiyatları duyan, çıldırıp modemi yerinden sökecek
Faturanızı görünce şok geçirmeyin! İnternet tarifelerine okkalı zam geldi! Fiyatları duyan, çıldırıp modemi yerinden sökecek

Gündem

Faturanızı görünce şok geçirmeyin! İnternet tarifelerine okkalı zam geldi! Fiyatları duyan, çıldırıp modemi yerinden sökecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23