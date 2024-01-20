  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ajanslar 'son dakika' kodlarıyla paylaşıyor! İran füzeleri ateşledi, helikopterler, İHA'lar havalandı, tanklar yürüyor

ABD ve Çin hükümeti toplantı yaptı: Bu gelişme dünyada çok konuşulacak! Gündeme gelen İstihdam hamlesi

BBC'den gündeme oturacak çıkış! Türk SİHA'ları orada fırtına kopardı

Arnavutluk'tan Bayraktar TB2 SİHA hamlesi! "Ekipler Türkiye'de" diyerek dünyaya duyurdular

İmamoğlu etkisindeki CHP'de 'Alevi' krizi patlak verdi!

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları ile ilgili büyük şok Motorine zam geliyor! Satış fiyatı hesaplaması değişti!

Kırklareli'nde şok doğalgaz gelişmesi! Arazisi olanlar dikkat! Hükümet acele olarak arazilere el koyacak

Sömestr öncesi Uludağ'a turist akını! Alman turistler tatil yolculuğu için resmen Türkiye'nin kapısını çaldılar

Türkiye'nin efsane kola markası raflardaki yerini yeniden aldı! Coca Cola'ya büyük şok

İspanya'dan kötü haber: tarihinin en kötü kuraklığı yaşanıyor! Halk deniz suyu içmeye başladı! Canlı için gizli tehlike
Spor Inter İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı
Spor

Inter İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 01:30:00 -
Inter İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı

Inter, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanan İtalya Süper Kupası yarı finalinde Lazio’yu 3-0 yenerek finalde Napoli’nin rakibi oldu.

Riyad’da bulunan Al-Awal Park’ta oynanan İtalya Süper Kupası yarı final maçında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Maç boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Inter, karşılaşmayı 17’nci dakikada Marcus Thuram, 50’nci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 87'nci dakikada Davide Frattesi'nin golleriyle 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Milli orta saha Hakan Çalhanoğlu, bu sezonki gol sayısını da 11’e yükseltti. Hakan, mücadelede 81 dakika oyunda kalırken oyundan çıkarken yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Inter, yarı finalin diğer ayağında Fiorentina’yı 3-0 ile geçen Napoli ile kupayı kazanmak için finalde mücadele edecek. Final maçı 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23