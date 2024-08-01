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Ekonomi Intel, işçi kıyımı yapacak! Binlerce kişiyi işten atacak
Ekonomi

Intel, işçi kıyımı yapacak! Binlerce kişiyi işten atacak

Yeniakit Publisher
2024-08-01 02:18:00 -
Intel, işçi kıyımı yapacak! Binlerce kişiyi işten atacak

Çip üreticisi Intel maliyetleri azaltmak ve yeniden yapılanmayı fonlamak için binlerce kişiyi işten çıkaracak.

Intel, maliyetleri düşürmek ve kazanç düşüşü ile pazar payı kayıplarını telafi etmeye yönelik iddialı bir çabayı finanse etmek için binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirkete yakın kaynakların aktardığına göre işten çıkarma hamlesi bu hafta içinde açıklanabilir. Firma Perşembe günü ikinci çeyreğe ilişkin sonuçlarını açıklayacak.

Intel, binlerce kişiyi kovacak

Teknoloji devinin küresel çapta 110.000 çalışanı bulunuyor. Firma daha önce 2022 yılında işte çıkarmalar yapacağını duyurmuş ve 2023'te işgücünü yaklaşık yüzde 5 azaltmıştı. Şirket ayrıca bazı alanlardaki harcamalarını da kısacağını bildirmişti. Bu hamleler neticesinde ise 2025 yılına kadar 10 milyar dolara kadar tasarruf sağlayacağını tahmin ediyordu.

Analistler Intel’in yarın açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçlarında gelirlerin bir önceki yıla kıyasla yatay seyredeceğini tahmin ediyor. Piyasa beklentisine göre ise Intel, 2024'ün ikinci yarısında mütevazı bir şekilde büyüyecek ve toplam yıl gelirleri sadece yüzde 3 artarak 55,7 milyar dolara ulaşacak. Firmanın toplam yıllık gelirleri 2021'den bu yana artış göstermedi.

Intel CEO’su Pat Gelsinger ise şirketi arı iletken endüstrisinde yeniden ön plana çıkmasına yardımcı olmak amacıyla araştırma ve geliştirmeye büyük harcamalar yaparken devasa üretim tesisleri inşa ediyor. Gelsinger, diğer çip üreticileri için yarı iletkenler üretecek fabrikalar kurarak gelirleri çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Bütüncül olarak ise AMD ve Nvidia’ya kaybedilen pazar paylarının geri alınması ve yarı iletken üretiminde eski konuma geri dönülmesi hedefleniyor.
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