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Teknoloji Intel i9'dan AMD'ye gözdağı!
Teknoloji

Intel i9'dan AMD'ye gözdağı!

Intel'in 11'inci nesil işlemcisi Core i9-11900K, AMD'nin Ryzen platformunu tehdit ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:58:00 - 2021-01-04 00:09:58
Intel i9'dan AMD'ye gözdağı!

AMD, Ryzen 5000 işlemcilerini piyasaya sürdüğünde, tek çekirdek ve dolayısı ile oyun performansı söz konusu olduğunda Intel'i devirerek CPU pazarını adeta sallamıştı. Şimdi ise mavi takımın yeni işlemcisine ait ortaya çıkan sızıntı, Intel'in kaybettiği tacını geri alabileceğini gösteriyor.

Intel'in 11'inci nesil işlemcisi Core i9-11900K'ya ilişkin ortaya çıkan CPU-Z Benchmark raporuna göre Intel, bir kez daha AMD'yi geride bırakmayı başaracak. Intel Core i9-11900K'nın tek çekirdek sonucu 695 olurken, çoklu çekirdek performansı ise 6522 puan şeklinde. BU da AMD'nin Ryzen 7 5800X işlemcisinden yüzde 5 ila yüzde 7 arasında daha hızlı olduğunu gösteriyor. Eğer bu sızıntı doğru ise, Intel, bir kez daha "oyun için en iyi işlemci" tacını geri alabilir.

Aynı testte 677 puan toplayan AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 9 5950X'in tek çekirdek skoru ise kuşkusuz daha yüksek seviyede. Elbette Intel'in yaklaşan işlemcileri hakkında daha fazla ayrıntıyı paylaşmaya hazır olana kadar Rocket Lake performansı hakkında kesin bir şey söylemesi zor. CES 2021'de bununla ilgili daha fazla bilgi edineceğiz.

Kaynak: Chip

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