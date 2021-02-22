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Sağlık İnsülin nedir? İnsülin iğnesi nedir? İnsülin İğnesi nasıl vurulur?
Sağlık

İnsülin nedir? İnsülin iğnesi nedir? İnsülin İğnesi nasıl vurulur?

İnsülin, midemizin hemen altında bulunan pankreas bezinden salgılanan bir hormona verilen isimdir. İnsülinin görevi, kandaki şekerin kandan ayrılarak hücre içine girmesini sağlar. Böylelikle kandaki şeker düzeyi de azalmış olur. Peki, insülin görevini yapmazsa ne olur ve insülin iğnesi neden vurulur?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 12:03:00 -
İnsülin nedir? İnsülin iğnesi nedir? İnsülin İğnesi nasıl vurulur?

İnsülin, tükettiğimiz besinlerden glikoz gibi şeker türlerini ayıran hormona verilen isimdir. İnsülin hormonu görevini düzenli olarak yerine getirmediği zaman diyabet yani şeker hastalığı adı verilen hastalığa neden olmaktadır.  İnsülinin bu durumunu düzeltmek adına insülin iğnesi vurulur. İşte “İnsülin iğnesi nedir? İnsülin iğnesi nasıl vurulur?” sorularının cevabı…

İnsülin iğnesi nedir?

İnsülin iğnesi, kandaki glikoz miktarını dengelemek ve glikoz miktarının çok yükselmesini önlemek için uygulanan bir iğnedir. Diyabet hastalarına, doktor tarafından reçete edilen insülin direncini kıran ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda, size insülin iğnesi reçetesi yazılabilir.

İnsülin iğnesi vururken nelere dikkat edilmeli?

1-Enjeksiyon öncesinde ellerinizi bol sabun ile güzelce yıkayın ve dezenfekte edin.

 2-Enjeksiyon bölgenizi her enjeksiyon öncesinde kontrol etmeniz tavsiye ediyoruz.  Çünkü bölgede herhangi bir kızarıklık, morarma, ödem, iltihaplanma, enfeksiyon, yumru ya da çöküntü olmadığından emin olmanız gerekiyor. Bu gibi durumlar olduğunda bu bölgedeki sorun geçene kadar oraya enjeksiyon yapmamaya özen göstermeniz gerekiyor.

3- Enjeksiyon yapacağınız bölgenin temiz olduğundan emin olun. Enfeksiyonun hızla yayılabileceği bakım evi ya da hastane gibi yerlerde enjeksiyon yapılacaksa bölgenin alkol ya da dezenfektanla temizlendiğine dikkat etmeniz gerekiyor.

4- Kalem üzerindeki tarihi kontrol ederek tarihi geçmemiş olan insülini hazırlayın, kartuş insülin kullanıyorsanız da insülini kartuş içine yerleştirin.

 5-Eğer bulanık görünümlü insülin kullanıyorsanız insülininizi süt beyaz renge dönene kadar karıştırın.

6- Enjeksiyon uygulamasını yapacağınız bölgeyi belirleyerek hafif bir şekilde iğneyi dik açı ile deri altına çok bastırmadan batırın.

7- İğneyi batırıldıktan sonra butona başparmak ile bastırıp iterek insülini enjekte edin.

8- İnsülini iyice enjekte ettikten sonra yavaş yavaş iğneyi çekmeye dikkat edin.

İnsülin direnci belirtileri nelerdir?

1-Cilde renk veren pigmentlerin artışından ötürü koyulaşma.

2-Deride yumuşama.

3-Hızlı ve aşırı kilo alma.

4-Kilo vermede sıkıntı yaşama.

5-Adet düzensizliği.

6-Aşırı tüylenme.

7-Kendini enerjisiz hissetme, sabahları yorgun kalkma.

8-Yemeklerden sonra uyku basması

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