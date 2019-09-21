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Instagram'da test nasıl yapılır?

Milyonlarca kişinin severek kullandığı instagram uygulamasının binlerce özelliği mevcut. Peki ama instagram'da test nasıl yapılır? Instagram uygulamasının test kısmı nasıl aktif edilir? İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 07:10
Instagram'da test nasıl yapılır?

Milyonlarca kişinin severek kullandığı instagram uygulamasının binlerce özelliği mevcut. Peki ama instagram'da test nasıl yapılır? Instagram uygulamasının test kısmı nasıl aktif edilir? İşte detaylar...

Facebook bünyesine geçtikten sonra her yeniliği deneyen Instagram, yeni özellikleriyle, kullanıcısına birçok alternatif sunuyor. Bu da takip etme konusunu biraz zorlaştırıyor. 

Bu yenilikler arasında sıkça kullanılan ve sevilen test özelliği var.

Instagram test özelliği nasıl yapılır?

instagram test nasıl yapılır

Öncelikle instagram "Hikayeler" kısmında bir paylaşım yapmalısınız. Test kısmı bu şekilde aktive edilebilir. 

Fotoğrafın üzerine eklemek istediğiniz etiketler kısmında, "Test" ibaresini göreceksiniz. 

Tıkladıktan sonra dilediğiniz soru ve cevaplarla doldurup, paylaşmanız yeterli olacaktır. 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 07:10
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