Instagram'da takipçi gizleme dönemi başlıyor

Popüler sosyal medya ağı Instagram yeni bir özelliğini test etmeye başladı. Meta'nın bünyesinde yer alan ve dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi olan Instagram takipçi gizleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Instagram takipçi sayısını göstermeyecek

Alessandro Paluzzi'nin paylaşımına göre, kullanıcılar takipçilerinin başkaları tarafından görünmesini engelleyebilecek.

Yeni özellik sayesinde, mavi tiki olan ve 4 bin üzerinde takipçisi olan işletme hesapları dilerse "takipçi" sekmesinde yer alan isimleri gizleyebilecek.

İnstagram takipçi gizleme - Amaç botları engellemek

Kullanıcı tarafından belirlenen profillere erişen ve ayrım gözetmeksizin insanları takip etmeye başlayan botlar oldukça kullanışlı. Örneğin botlar, herhangi bir işletme hesabını takip edenleri listeleyip onları takibe alıyor ve böylece hedef kitlesini büyütebiliyor.

Takipçi gizleme özelliği

Ancak yeni özellikle birlikte, isimler takipçi listesinden gizleneceği için, agresif bir şekilde takip etmeye başlayan botlar bu listeye erişemeyecek.

Ancak bu özelliği ne yazık ki herkes kullanamayacak. Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı bilgiye göre Instagram, sadece 4000+ takipçiye sahip doğrulanmış işletme hesaplarının takipçilerini kısıtlamasına izin verecek. Eğer takipçi sayınız 4000’den düşükse, mavi tikiniz yoksa ve işletme hesabı kullanmıyorsanız “Takipçiler” bölümü eskisi gibi herkese açık olacak.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu belirtti. Bu da, gelecekte değişiklik yapılabileceği ve bütün Instagram kullanıcılarının erişimine açılabileceği anlamına geliyor. Elbette nihai kararı Instagram’ın çatı şirketi Meta verecek. Öte yandan takipçi kısıtlama işlevinin kullanıma sunulacağı tarih ise belirsizliğini koruyor.